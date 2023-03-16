Gece yarısı korkutan DEPREM! Mersin ve Antalya'da hissedildi! 2023 son depremler listesi...
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyuruldu. Deprem Mersin ve Antalya'dan da hissedildi. İşte detaylar...
Saat 22.59'da yaşanan depremin derinliği 16.04 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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