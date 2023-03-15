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SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Restoranda başladı kiliseye sıçradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’nde yangın paniği! Restoranda başladı kiliseye sıçradı

Son dakika haberine göre Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Çıkan yangın restoranın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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