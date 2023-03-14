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Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2023
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Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

"Bayram tatili kaç gün sürecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet tarafından paylaşılan takvime göre, bu yıl mart ayında başlayacak olan Ramazan ayı, nisan ayında sona erecek. Peki, Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

"Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayının ortalarına doğru Ramazan ayı takvimi merak konusu oldu. 30 günlük orucun sona ermesinin ardından Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlayacak. Ramazan ayında dini görev olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Peki, Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılı Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte belli oldu.Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan'da idrak edilecek. Bayram 23 Nisan Pazar akşamı sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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