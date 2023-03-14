Hatay’da depremzedenin garip hikayesi: Beyefendi siz ölüsünüz

Bunun üzerine, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ölü olmadığına ilişkin ifade verdi. Savcılık da Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak söz konusu hatanın düzeltilmesini istedi. Yusuf Ökten, resmi kayıtlarda ölü olarak görünmesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını iddia ederek şunları söyledi:

"Eczaneden bir ilaç almak için içeri girdim. Kendi kimlik numaramı verdim. Eczanedeki görevli bana 'Beyefendi siz ölüsünüz' dedi. Ben şok oldum... Sonra Muğla Ortaca'daki Nüfus Müdürlüğü'ne gittim. Görevli memur da'Öldürülmüşsünüz' dedi. Vefat nedeni de deprem yazıyor. 'E-Devlet'ime giremedim. Sigortam iptal edildi. Babamın e-Devlet'inden giriş yaptım. Çocukları bölümünde benim ölüm tarihim 06 Şubat 2023 görünüyor."