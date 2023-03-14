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Çorum'da feci kaza! Toprak zemine çarparak durabildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2023
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Çorum’da feci kaza! Toprak zemine çarparak durabildi

Çorum’da yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan ve makaslayarak yol kenarındaki toprak zemine çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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