İzmir’de dehşet! Kayınvalidesini başından vurarak öldürdü

Burada dini nikahlı eşi Seher G. ve kayınvalidesi Aysel Genç (62) ile tartışmaya başlayan Davut Y., yanındaki tabancayla her ikisine de ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.