İzmir'de dehşet! Kayınvalidesini başından vurarak öldürdü
Son dakika haberine göre İzmir’in Karabağlar ilçesinde damadı tarafından tabancayla başından vurulan kayınvalide hastanede hayatını kaybetti, aynı şahsın yaraladığı eşi ise yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından kaçan zanlı, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Davut Y. dini nikahlı oldukları öne sürülen Seher G.'nin (31) annesinin evine gitti.
Burada dini nikahlı eşi Seher G. ve kayınvalidesi Aysel Genç (62) ile tartışmaya başlayan Davut Y., yanındaki tabancayla her ikisine de ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Durumu ağır olduğu belirlenen Aysel Genç ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karın bölgesinden yaralanan Seher G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan ve başından vurulduğu öğrenilen Aysel Genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seher G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
TESLİM OLDU
Öte yandan, olay yerinden araca binerek kaçan Davut Y., bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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