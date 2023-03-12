Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı yakalandı mı?

Avcı'nın Bursa'dan İstanbul'a yakınlarının yanına geldiği ve burada kaybolduğu, hakkında kayıp başvurusunun bulunduğu belirtildi. Bir televizyon programına katılan ailenin, bipolar hastası olduğu belirtilen Yusuf'u aradıkları öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

3 aydır yeğenini aradığını dile getiren dayı Nahit Avcı, "Eski bir hastane inşaatının 3-4 kat altında suyun içerisinden çıkardık cesedini. Polisi aradık. Daha sonra cesedi Adli Tıp'a getirdik. 3 aydır arıyorduk. Bursa'da oturuyor. Buraya bilet almaya geldi. Daha sonra bir akrabanın yanına gidecekti. Küçükçekmece'de bir şahıs gasp etmiş. 'Ben sana yardımcı olup oraya götürürüm' diyor. Yeğenimi gasp edip telefonunu parasını alıp satıyorlar.