İzmir ve Manavgat'ta evlerine kavuşan vatandaşlar depremzedelere seslendi: Cumhurbaşkanımız söz verdiyse yapar
İzmir depremi ve Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın felaketinin ardından yeni yapılan evlerinde huzur ve güvenle yaşayan vatandaşlar, “Böyle evlere kavuşacağımızı hayal bile etmezdik. Depremzedeler de merak etmesin. Cumhurbaşkanımız söz verdiyse yapar” dedi.
'HUZURLA OTURUYORUZ'
İzmir'de yaşanan depremin ardından yapılan konutlara yerleşen vatandaşlar şunları söyledi:
Hatice Baltrak (61): Konutlar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi günün- de teslim edildi. Evimiz sağlam huzurla oturuyoruz. Çok memnunum. Hatay ve Kahramanmaraş'tan gelen depremzedelere 'Bize evler zamanında teslim edildi. Size de zamanında teslim edilecek. Güvenin' diyorum.
Meral Koyuncu: Binanın sağlam olması bize güven veriyor. Kahramanmaraş depreminde TOKİ konutlarının yıkılmadığını gördük. TOKİ konutlarında olduğum için daha da rahatladım.
'VİLLAYI ARATMAYAN EVİMİZ OLDU'
Manavgat'daki yangında evleri kül olan vatandaşlar ise yeni evlerinden oldukça memnun. İşte söyledikleri:
Kadriye Çınar: Cumhurbaşkanımızdan dağ başında da olsa bir göz evim olsun istedim. O bana villayı aratmayan güzel bir ev yapıp bir yılda teslim etti. Rüyamda görsem inanmazdım. Depremzedeler de merak etmesin. Cumhurbaşkanımız söz verdiyse yapar.
Ahmet Çatal: Cumhurbaşkanımız, yangının ilk dakikasından itibaren devleti seferber etti. Yanan 3 katlı evimin yerine bir yılda 3 ayrı ev yapıp bize teslim etti. Bu kadar kısa sürede yapılıp teslim edileceğini hayal bile edemezdik. Depremzedelere de söz verdiği gibi bir yılda yapar. Eşim İkbal Çatal (76) ile birlikte 2 katlı evimizde mutlu ve huzurlu yaşıyoruz.
Hasan Üçbaş: Her şeyimizi kaybetmiştik. Bütün eksiklerimiz anında karşılandı. Bir daha evimiz olmayacak diye üzülürken Cumhurbaşkanımız söz verdiği gibi bize 2 katlı evimizi yapıp teslim etti. Depremzede kardeşlerimiz merak etmesinler.
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