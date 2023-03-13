Bitlis’te korkunç olay! Göletin set duvarı yıkıldı hayvanlar telef oldu

Vatandaşlar, ahırlarındaki suları ve çamurları temizlerken, Yolalan Belde Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri de mahallede hasar tespit çalışması yürüttü.

Mahalle sakinlerinden Hayrettin Korkmaz, gece saatlerinde mahallenin üst kısmında bulunan sulama göletinin set duvarının yıkılmasıyla bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Araçlar ve hayvanlar su altında kaldı. Bununla beraber arazilerimiz de zarar gördü" dedi.

Mahalle sakini Sadettin Korkmaz ise arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, mahalleden birkaç kişinin hayvanlarının ve araçlarının zarar gördüğünü söyledi.