Son dakika: Tokat ve Yozgat'ta eğitime kar engeli
Son dakika haberi | Tokat'ın Zile ilçesinde kar yağışının etkili olması ihtimali sebebiyle taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, meteorolojik verilere göre yarın (14 MART SALI) ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.
Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir." dedi.
YOZGAT VE 3 İLÇEDE EĞİTİME KAR TATİLİ
Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İl genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü il merkezindeki ve Sorgun ilçesindeki köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde de ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Aydıncık ilçesinde ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
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