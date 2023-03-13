Hac kesin kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kesin kayıt ücretleri ne kadar, açıklandı mı?
"Hac kesin kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak tarihinde başlayan hac ön kayıtları, 31 Ocak tarihinde sona erdi. Hac kura sonuçlarının 8 Mart Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler, hac kesin kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, Hac kesin kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kesin kayıt ücretleri ne kadar, açıklandı mı?
"Hac kesin kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kesin kayıt ücretleri ne kadar, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri hac kesin kayıt tarihlerini açıkladı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesine göre 83 bin 430 kişi hac vazifesini gerçekleştirmeye hak kazanmış oldu. Peki, Hac kesin kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kesin kayıt ücretleri ne kadar, açıklandı mı?
HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR 2023?
Kurada hak kazanan hacı adaylarımız, organizasyon/konaklama/oda/havalimanı tercihlerini ve kesin kayıtlarını 13-24 Mart tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler.
HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2023!
Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak. Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021'de sadece Suudi Arabistan vatandaşlarının hac yapabildiğini ve kuralarda adı çıkan hacı adaylarının haklarının 2022'ye ertelendiğini hatırlattı.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle geçen yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişinin hacca gidebildiğini ve ülkenin hac kotasının, 8 Ocak'ta 83 bin 430 olarak açıklandığını hatırlatan Bircan, şöyle devam etti:
"2023'te, 2022'de 65 yaşından büyük olması ve aşı sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayımız kurasız bir şekilde hac ibadetini bu sene yapacaklardır. Ülkemize tanınan hac kotasının geriye kalan kısmı için ise ön kayıt yaptıran vatandaşlarımızın arasından, hac konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllar ve kayıt sayısı oranları da esas alınarak kat sayılı bir şekilde kura çekilecektir."
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- Hac kesin kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kesin kayıt ücretleri ne kadar, açıklandı mı?
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