Müge Anlı’da aranan Yusuf Ferhat Avcı’nın cansız bedeni bulundu! Aynı yerde dördüncü ceset...





Mahalle sakini Benek Hakgüder ise, "13 yıl önce burası park alanıydı. Daha sonra anlaşma sağlanamadığı için inşaat durduruldu. Burada bu tarz durumlar oluyordu. Bu dördüncü ceset. Bu ilk olay değil" şeklinde konuştu.

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