Böyle acı görülmedi! Düğün yemeği cenaze yemeğine döndü

Baba Halit Atalay'ı en mutlu gününde toprağa verilirken bizzat kendisi tarafından sünnet cemiyeti için pişirttiği yemekler ise kendisinin cenaze yemeği oldu. Acılarının çok büyük ve herkesin şaşkın bir durumda olduğunu belirten Ketenyeri Mahalle Muhtarı Mitat Yalçın, "Halit kardeşimizin bugün çocuğunun sünnet cemiyeti vardı. Yemeklerin başında beklemesi gerekiyordu. Sabaha karşı üşümüşler tenekeye mangal kömürü yakmışlar. Dumandan zehirlenmişler. Cemiyet sahibi Halit Atalay vefat etti, dayısının oğlu Yakup Atalay hastanede. Maalesef cemiyetimizin yemeği cenaze yemeğine dönüştü" diye konuştu.