Böyle acı görülmedi! Düğün yemeği cenaze yemeğine döndü
Aydın'da oğlunun evliliği için sünnet cemiyeti düzenleyen baba, düğününü beklediği evladının ölüm haberiyle yıkıldı. Düğün için hazırlanan yemekler, cenaze yemeği olurken; acı olay tüm mahalleyi yasa boğdu.
Aydın'ın Köşk ilçesinde oğlunun mürüvvetini görmek için sünnet cemiyeti düzenleyen adam en mutlu gününde hayatını kaybetti. Düğün için hazırlanan yemekler ise cenaze yemeği olarak kullanılırken, yaşanan acı olay tüm mahalleyi yasa boğdu.
Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesine bağlı kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Halit Atalay, 4 yaşındaki oğlu Mehmet Ayaz'ın mürüvvetini görmek için sünnet cemiyeti düzenledi.
Aylarca hazırlık yapan baba Halit Atalay, dün gece davetlilere verilecek düğün yemeği için düğün salonunda yapılan hazırlıkları kontrol edip akrabası Yakup Atalay ile beklemeye başladı. Gece yarısı üşüyen baba Halit Atalay akrabası Yakup Atalay ile düğünde kullanılacak olan mangal kömürlerinden bir kova doldurup yakarak salonun çay ocağında ısınmaya başladı.
Bu sırada mangaldan çıkan dumandan zehirlenen Halit Atalay ve Yakup Atalay'ı sabaha karşı aşçılar baygın vaziyette buldu. Araç ile hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Halit Atalay ve akrabası Yakup Atalay'ı yolda karşılayan 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Halit Atalay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ciddi olan Yakup Atalay ise ambulans ile önce ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir'e sevk edildi.
EN MUTLU GÜNLERİ EN ACI GÜNLERİ OLDU
Bu arada Atalay Ailesi'nin mutlu günlerine ve sevinçlerine ortak olmak amacıyla düğüne gelen yüzlerce kişi adeta şok yaşadı. Sünnet düğünü için pişirilen yemekler bu defa cenaze yemeği oldu.
Baba Halit Atalay'ı en mutlu gününde toprağa verilirken bizzat kendisi tarafından sünnet cemiyeti için pişirttiği yemekler ise kendisinin cenaze yemeği oldu. Acılarının çok büyük ve herkesin şaşkın bir durumda olduğunu belirten Ketenyeri Mahalle Muhtarı Mitat Yalçın, "Halit kardeşimizin bugün çocuğunun sünnet cemiyeti vardı. Yemeklerin başında beklemesi gerekiyordu. Sabaha karşı üşümüşler tenekeye mangal kömürü yakmışlar. Dumandan zehirlenmişler. Cemiyet sahibi Halit Atalay vefat etti, dayısının oğlu Yakup Atalay hastanede. Maalesef cemiyetimizin yemeği cenaze yemeğine dönüştü" diye konuştu.
Halit Atalay'ın amcası Mustafa Atalay ise, "Tüm hazırlıklar tamamdı. Sabahleyin misafirler gelecekti. Sabah telefon geldi. Yemeklerin başında sıkıntı olmasın diye kalmışlar. Üşüyünce mangal kömürü yakmışlar. Yaktıkları kömürün dumanında zehirlenmişler. Sabah aşçılar gelince durumu görmüş. Maalesef Halit Atalay vefat etti. Sünnet için pişirilen yemeği cenaze yemeği oldu" diyerek acılarının çok büyük olduğunu söyledi.
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