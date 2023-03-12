İstanbul Ümraniye'de korkutan yangın! Küle döndü
İstanbul Ümraniye'de bulunan 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangına bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. 30 dakikalık çalışma sonrası alevler söndürülürken, çatı kullanılamaz hale geldi.
Bilinmeyen nedenle çatıda başlayan yangın son kattaki daireye de sıçradı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
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