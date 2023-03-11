Adana’da deprem! AFAD son dakika olarak detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.