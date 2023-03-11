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Adana'da deprem! AFAD son dakika olarak detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Adana’da deprem! AFAD son dakika olarak detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.35'te merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 22.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DEPREME İLİŞKİN İLK DETAYLAR

SON DEPREMLER LİSTESİ

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