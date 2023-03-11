Aydın’da kamyonun çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde Dönmez'in, yolun karşısına koşarak geçerken, hareket eden kamyonun altında kaldığı, kadının yakınlarının da feryat ettiği görülüyor.

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