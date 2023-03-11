Aydın'da kamyonun çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
YAŞAM AA
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan kamyon şoförü E.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
E.A'nın (48) kullandığı 45 VH 411 plakalı kamyon dün gece, Aydın-Söke kara yolu Argavlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Fadime Dönmez'e (26) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerince Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan E.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor?
- 1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! Çocuğu olan aileler direkt PTT'den nakit çekebiliyor! e-devlet başvuru ekranı
- HÜDA PAR açılımı nedir, Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli?
- Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?
- GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var? GENEL AF 2023 SON DURUM
- GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Mart GS - Kasımpaşa maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- A101'de masa, sandalye, motorsiklet NE ARARSAN VAR! 11-16 Mart AKTÜEL kataloğu yayınlandı! 10 TL üzeri alışverişe...
- Kızılcık Şerbeti 19.bölüm fragman izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nursema ölecek mi?
- Cuma reyting sonuçları 2023 | Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını...
- Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana'da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ
- 14 Mayıs depremzedeler nasıl oy kullanacak? Son dakika | Yeni adres değişikliği nasıl yapılır? İşte yol haritası
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...