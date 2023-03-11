12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da balkondan düşen görme engelli Fatmagül hayatını kaybetti

Diyarbakır'da balkondan düşen görme engelli Fatmagül hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
ABONE OL
Diyarbakır’da balkondan düşen görme engelli Fatmagül hayatını kaybetti

Silvan ilçesinde 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan düşen 19 yaşındaki görme engelli Fatmagül Sabruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre görme engelli Fatmagül Sabruk, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Fatmagül, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatmagül Sabruk'un cenazesi, otopsi için Diyarbakır'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA