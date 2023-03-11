Diyarbakır'da balkondan düşen görme engelli Fatmagül hayatını kaybetti
YAŞAM DHA
Silvan ilçesinde 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan düşen 19 yaşındaki görme engelli Fatmagül Sabruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre görme engelli Fatmagül Sabruk, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Fatmagül, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Fatmagül Sabruk'un cenazesi, otopsi için Diyarbakır'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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