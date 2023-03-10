"Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı sonrasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı, bu yıl nisan ayına denk geliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Diyanet...