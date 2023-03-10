Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Diyanet...
"Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar, 2023 Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2023 yılı dini takvimi sonrasında bayram tarihleri belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Diyanet...
"Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı sonrasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı, bu yıl nisan ayına denk geliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Diyanet...
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu takvime göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.
Buna göre; 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olarak idrak edilecek.
2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
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