Asrın felaketinde Türkiye tek yürek oldu: Onları yalnız bırakamazdık

ÖZEL EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR İÇİN ÇADIR AÇTILAR

Enkaz çalışmalarına katıldıktan sonra AFAD ve Kızılay koordinesinde başlattıkları yardım çalışmalarında Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da vatandaşlara günde 3 öğün yemek imkanı da sağlayan Volkan Okçu, depremden etkilenen ve çadır kentlerde kalan tüm vatandaşların konteynerlere geçene kadar alanları terk etmeyeceklerini söyledi. Okçu, "Ramazan Bayramı'nı da burada geçirmeyi düşünüyoruz. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çocuklar için etkinlik alanları ve sinemalar kurduk. Bölgelerde 5 aşevi ile 3 tane mobil aşevimiz var. Burada günlük olarak Türk mutfağının yöresel yemeklerini çıkarıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı AFAD ve Kızılay koordinesinde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımız için de eğitim alabilecekleri çadırlar açtık" dedi.

5 TANE KEDİLERİ OLDU

Enkazdan çıkarılan 2 kedi ile 3 yavrularını da sahiplendiklerini, kendilerine o canların motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Okçu, "Bir kedimizi kurtardık ve hemen sahiplendik. Şimdi de Ankara'da evimize gönderdik durumu iyi. Bir de depremin 11. gününde bir enkazdan hamile kedimize ulaştık, onu da hemen alarak gerekli tedavilerini yaptırdık. 3 tane yavrumuz oldu adını da Nazlı koyduk. Nazlı ile yavruları şu an yanımızda, burada bakıyoruz, hepsinin durumu iyi" şeklinde konuştu.