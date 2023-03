Asrın felaketinde Türkiye tek yürek oldu: Onları yalnız bırakamazdık

"HAYATLARI BOYUNCA BİZİM YAVRULARIMIZ OLACAKLAR"

Sabah'ın haberine göre, Azerbaycan Bulvarı'nda da bir apartmandaki arama kurtarma faaliyetlerine uzman ekiplerle birlikte katılan çift burada da 11 yaşındaki İ.Y'nin sağ kurtarılmasına tanıklık etti. Eşiyle İ.Y'nin de o an koruyucu ailesi olmaya karar verdiklerini belirten Volkan Okçu, yaşadıklarını anlattı. Okçu, "Kızımız H.A'yı kurtardık. Fakat kendisi bize annesinin, babasının ve ağabeyinin de yanında olduğunu söylemişti. Ailesini de kurtarırız dedik ama ailesinin cansız bedenlerine ulaştık. Bu sırada çok duygulandım, bir an onu kendi evladım gibi hissettim. Eşimle beraber o an karar verdik ve H.A.'nın koruyucu ailesi olacaktık, bundan sonra tüm bakımı ile biz ilgilenelim dedik. Aynı şekilde Azerbaycan Bulvarı'nda da 11 yaşındaki İ.Y.'yi de arama kurtarma ekipleriyle kurtardık. Onun masumiyetine dayanamadık. Eşim Hatice'yle İ.Y'nin de koruyucu ailesi olalım, kimsesiz kalmasın diye düşündük" dedi.