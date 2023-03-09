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8 farklı suçtan aranıyordu! Evinden cephane çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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8 farklı suçtan aranıyordu! Evinden cephane çıktı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 8 farklı suçtan aranması bulunduğu sırada ateşli silahla kasten yaralama suçuna karışan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonrasında yakalandı. Şahsın evinden ise silah ve çok sayıda fişek çıktı.

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