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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

89 yaşındaki Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaşadığı rahatsızlıklar sonrası hastaneye kaldırıldı. Cindoruk'un sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İşte detaylar...

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