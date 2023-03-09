09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da kamyon şarampole uçtu! 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kamyon şarampole uçtu! 7 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
ABONE OL
Malatya’da kamyon şarampole uçtu! 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde, Fikret Zaif (37) yönetimindeki 44 ADN 977 plakalı kamyon şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA