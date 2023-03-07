Şemsiyelerinizi hazırlayın! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Sağanak yağış vuracak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin tahminleri paylaştı. Önümüzdeki 3 gün boyunca deprem bölgesinde günün en yüksek sıcaklığının 18 ila 20 derece arasında değişeceğini ifade eden Tekin, "Deprem bölgesine baktığımızda hafta sonuna kadar deprem bölgesinde yer yer sağanak yağışları göreceğiz. An itibarıyla yağışın kuvveti hafif ve orta düzeyde olacak. Özellikle hafta sonuna kadar baktığımızda Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te yağışları görmek mümkün olacak. Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa ise parçalı ve az bulutlu olacak" dedi.

Tekin, hafta sonu deprem bölgesinde yağış beklemediklerini belirterek, "Gece sıcaklıkları ise deprem bölgesinin kuzeyinde Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da 2 ila 4 derece arasında seyrederken, yer yer güneye indiğimizde günün en düşük sıcaklıkları 8-9 derecelere kadar çıkacak. Hava sıcaklıkları deprem bölgesi başta olmak üzere ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek" diye konuştu.