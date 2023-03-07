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Şemsiyelerinizi hazırlayın! Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! Sağanak yağış vuracak...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Şemsiyelerinizi hazırlayın! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Sağanak yağış vuracak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ve özellikle hafta sonu yağışın etkisini artıracağı belirtildi. Yağışın İstanbul, Ankara ve İzmir'i de etkisi altına alacağı ifade edilirken olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte detaylı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sağanak yağışlı havanın etkisini önümüzdeki günlerde göstereceği belirtilirken, çok sayıda ile uyarı yapıldı.

5 günlük hava tahmin raporunda ülke genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, deprem bölgesinde yer yer sağanak yağışların görüleceğini, yağışların hafif ve orta kuvvetli olacağını kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin tahminleri paylaştı. Önümüzdeki 3 gün boyunca deprem bölgesinde günün en yüksek sıcaklığının 18 ila 20 derece arasında değişeceğini ifade eden Tekin, "Deprem bölgesine baktığımızda hafta sonuna kadar deprem bölgesinde yer yer sağanak yağışları göreceğiz. An itibarıyla yağışın kuvveti hafif ve orta düzeyde olacak. Özellikle hafta sonuna kadar baktığımızda Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te yağışları görmek mümkün olacak. Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa ise parçalı ve az bulutlu olacak" dedi.

Tekin, hafta sonu deprem bölgesinde yağış beklemediklerini belirterek, "Gece sıcaklıkları ise deprem bölgesinin kuzeyinde Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da 2 ila 4 derece arasında seyrederken, yer yer güneye indiğimizde günün en düşük sıcaklıkları 8-9 derecelere kadar çıkacak. Hava sıcaklıkları deprem bölgesi başta olmak üzere ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek" diye konuştu.

AYDIN'DA DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji, gece saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.


Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece (07.03.2023 Salı) ve yarın (08.03.2023 Çarşamba) öğle saatlerine kadar yer yer kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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