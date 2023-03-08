Sokak köpeği vapura binince kaptan seferi iptal etti! İnceleme başlatıldı
İstanbul'da bir sokak köpeği Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binince kaptan seferi iptal etti. Yolcular ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan Şehir Hatları sahipsiz köpeğin bindiği vapurda yaşananlarla ilgili inceleme başlattı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, sahipsiz bir köpeğin Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesi nedeniyle yaşanan gecikmeye ilişkin inceleme başlatıldığını bildirildi.
Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, saat 09.15'te Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura, sokakta yaşayan ve zaman zaman iskelelerde misafir edilen dört ayaklı dostların bindiği belirtildi.
Köpeğin vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı Kadıköy-Beşiktaş seferinin 09.36'da gecikmeli olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kadıköy'den kalkacak vapurda sokak köpeğinin bulunması nedeniyle kaptanın hareket etmeyerek yolcuların inmesini istediği yönündeki anonsun ardından vapurdaki birçok kişi, köpeğin küpesi bulunduğunu belirterek duruma tepki göstermiş, bununla ilgili görüntüler de sosyal medyada yer almıştı.
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