Sokak köpeği vapura binince kaptan seferi iptal etti! İnceleme başlatıldı

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, saat 09.15'te Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura, sokakta yaşayan ve zaman zaman iskelelerde misafir edilen dört ayaklı dostların bindiği belirtildi.

Köpeğin vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı Kadıköy-Beşiktaş seferinin 09.36'da gecikmeli olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.