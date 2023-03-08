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Gaziantep'te hasar gören tarihi yapılar için bilim kurulu toplanacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Gaziantep’te hasar gören tarihi yapılar için bilim kurulu toplanacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören Gaziantep'teki tarihi yapıların aslına uygun tadilat ve güçlendirilmesi için bilim kurulunu toplayacaklarını açıkladı.

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