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Mersin'de depremlerde hasar gören 76 okul boşaltıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Mersin’de depremlerde hasar gören 76 okul boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler toplam 11 ilde asrın felaketine yol açtı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hasar gören 76 okulun boşaltıldığını bildirdi.

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