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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Baskınlarda 25 şüpheli yakalandı.

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