Taksicilerden Yenikapı'da "seferler iptal" oyunu! Müşteriyi kandırıp fahiş fiyat çektiler

"SEFER İPTAL OLDU 1000 TL'YE GÖTÜRÜRÜM"

Yalova'ya yolculuk yapmak için Yenikapı'ya gelen öğrenci Emirhan Nergis, "Bana hava muhalefeti sebebiyle tüm seferler iptal oldu diye yaklaştılar. Ben de yalan söylemeyin, insanları kandırmayın 17.45 seferi var dedim. Buna 'Yok abicim iptal oldu, kontrol et istersen' diyerek Yalova'ya seni ben götüreyim dedi. Fiyatı sorduğumda bin lira dedi. Başka bir arkadaşa ise 500 TL demiş. Benim bildiğim zaten taksilerde kişi başı para verilmiyor, taksimetrede ne yazıyorsa o ödeniyor. Kişi başı ücretle araca 10 kişi alabilse 10 kişi alacak, yolunu bulmaya çalışacak" ifadelerini kullandı.