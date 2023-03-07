Hatay’da depremde 2 can kurtardı patlamada hayatını kaybetti! Acı olay





"O GELMEYİ REDDETTİ"

Kamuran Kara'nın amcası Veysi Kara, Hatay'dan geri dönmesini istediklerinde geri gelmeyeceğini söylediğini belirterek, "Gönüllü olarak deprem bölgesine gitmişti, Hatay'da bulunuyordu. Biz ona gelmesini söyledik ancak o gelmeyi reddetti, geri gelmedi. Ardından telefonla irtibatı kesildi. Bize İstanbul'dan haber geldi, 'Cenazeniz burada bulunuyor' dediler.