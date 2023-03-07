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Gönüllü öğretmenler depremzede çocukların yüreklerine dokunuyor!

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Gönüllü öğretmenler depremzede çocukların yüreklerine dokunuyor!

MEB, depremzede 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için çadır ve konteyner kentlerde kurs açtı. Gönüllü öğretmenler, öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanması için ek ders verip etüt düzenliyor.

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