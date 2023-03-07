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Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor

Son dakika haberine göre Hatay'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, çadır kentte kalan vatandaşlar da hava koşullarından ötürü tedirginlik yaşadı.

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