Tesbih namazı nasıl kılınır, niyet edilir? Berat Kandili namazı kaç rekattır 100 rekat namazın fazileti nedir?
"Tesbih namazı nasıl kılınır, niyet edilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili bu gece namazlarla idrak edilecek. Mübarek gecede Müslümanlar ibadetlerine Berat Kandili namazı ile yön verecekler. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, niyet edilir? Berat Kandili namazı kaç rekattır 100 rekat namazın fazileti nedir?
"Tesbih namazı nasıl kılınır, niyet edilir? Berat Kandili namazı kaç rekattır 100 rekat namazın fazileti nedir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek Berat Kandili gecesi ile beraber, yurt genelinde milyonlarca Müslüman Berat Kandili namazı araştırılmaya başlandı. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, niyet edilir? Berat Kandili namazı kaç rekattır 100 rekat namazın fazileti nedir?
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer almaktadır. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).
BERAT KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR VE KANDİL NAMAZI KAÇ REKAT?
Berat Kandili'nde eda edebileceğiniz Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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