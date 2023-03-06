Berat Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Diyanet Berat Gecesi okunması tavsiye edilen tesbihler
Berat Kandili çekilecek zikir ve tesbihler merak ediliyor. Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandili'nde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen Müslümanlar vakitlerini ibadet ve duaya ayırmaktadır. Namazlardan sonra yapılan tesbihat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Peki Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir?
Müslümanlar, Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri çekerek elli bin senelik ibadet hayatının sevabını bir gecede kazanabilir. Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar ederdi. Peki Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte okunması tavsiye edilen tesbihat ve zikirler...
BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ
Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:
(Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)
Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;
(Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24)
ŞABAN AYI TESBİHLERİ
Şaban ayının ilk on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.
Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.
Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Berat Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Diyanet Berat Gecesi okunması tavsiye edilen tesbihler
- Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
- Gelinim Mutfakta 6 Mart PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
- Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart'a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...
- Güneş Motel olayı nedir, ne oldu, nerede? 1977 Türk siyasetinin utanç görüşmeleri: Ecevit ve 12 vekil
- EGM 10 BİN POLİS ALIMI DUYURUSU | 2023 Polislik başvurusu nasıl yapılır, lise mezunu polis olabilir mi?
- WhatsApp'tan yüzleri düşürecek karar! Samsung, Huawei, LG... Tam 22 modelin defterini dürdüler!
- Sevilla Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman yapılacak? Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise...
- Meral Akşener masaya geri dönecek mi, katılacak mı? 6'lı masa açıklaması ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?
- Berat Gecesi ne oldu? Levh-i Mahfuz ve İnzal nedir, ne demek?
- Açıklama geldi! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sınav sonuç tarihi belli oldu mu?