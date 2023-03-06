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Berat Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Diyanet Berat Gecesi okunması tavsiye edilen tesbihler

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Berat Kandili’nde çekilecek zikirler neler? Diyanet Berat Gecesi okunması tavsiye edilen tesbihler

Berat Kandili çekilecek zikir ve tesbihler merak ediliyor. Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandili'nde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen Müslümanlar vakitlerini ibadet ve duaya ayırmaktadır. Namazlardan sonra yapılan tesbihat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Peki Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir?

Müslümanlar, Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri çekerek elli bin senelik ibadet hayatının sevabını bir gecede kazanabilir. Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar ederdi. Peki Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte okunması tavsiye edilen tesbihat ve zikirler...

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

(Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24)

ŞABAN AYI TESBİHLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh

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