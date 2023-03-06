Berat Kandili’nde çekilecek zikirler neler? Diyanet Berat Gecesi okunması tavsiye edilen tesbihler

Müslümanlar, Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri çekerek elli bin senelik ibadet hayatının sevabını bir gecede kazanabilir. Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar ederdi. Peki Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte okunması tavsiye edilen tesbihat ve zikirler...

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)