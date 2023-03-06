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Üsküdar’da lüks villa alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Üsküdar’da lüks villa alev alev yandı

Üsküdar’da lüks villanın çatı kısmında başlayan yangın tüm villayı sardı. Alevlere teslim olan villada can kaybı yaşanmazken, konutta büyük çapta maddi hasar oluştu.

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