06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İskenderun'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023

İskenderun'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
İskenderun’da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada İskenderun Körfezi'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği paylaşıldı. Yapılan paylaşımda 23.49'da yaşanan depremin derinliği 5.39 kilometre olarak belirtildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada İskenderun Körfezi'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Saat 23.49'da yaşanan depremin derinliği 5.39 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER LİSTESİ

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA