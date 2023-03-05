İskenderun'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023
AFAD tarafından yapılan açıklamada İskenderun Körfezi'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği paylaşıldı. Yapılan paylaşımda 23.49'da yaşanan depremin derinliği 5.39 kilometre olarak belirtildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada İskenderun Körfezi'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Saat 23.49'da yaşanan depremin derinliği 5.39 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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