06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Berat Kandili'nde adetliyken tespih çekilir mi, hangi dualar okunur? Adetli kadınlar camiye girebilir mi?

Berat Kandili'nde adetliyken tespih çekilir mi, hangi dualar okunur? Adetli kadınlar camiye girebilir mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
Berat Kandili’nde adetliyken tespih çekilir mi, hangi dualar okunur? Adetli kadınlar camiye girebilir mi?

2023 yılında Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe idrak edildi. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili için bu mübarek gecede adetli olan kadınlar nasıl ibadet edeceklerini araştırıyor. İbadetlerin yerine getirildiği bu kadim gecede regl olan kadınlar neler yapabileceklerini araştırıyor. Peki; Adetli kadınlar Berat Kandili'nde tespit çekebilir mi? Diyanet Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Adetliyken okunabilecek dualar nelerdir? İşte, detaylar...

"Adetliyken tespih çekilir mi?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Bu yıl 6 Mart Pazartesi gününe denk gelen Berat Kandili'nde neler yapılmalı merak konusu oluyor. Kandil gecesinde adetli kadının nasıl ibadet edeceği merak ediliyor. İslam alemlerine göre, kadınların adet dönemleri eğer kandil gibi kıymetli günlere denk gelirse o mümin ve Müslüman kadınların kalplerindeki niyetlerine göre sevap verilir. Peki, Berat Kandili'nde adetliyken tespih çekilir mi? İşte, ayrıntılar...

ADETLİ OLAN KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NELER YAPABİLİR?

Adet (regl) olan bir kadının, namaz kılması, oruç tutması ve Kur'an okuması haramdır. Dolayısıyla adetli kadınlar kandil günlerinde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilir.

Peygamber Efendimiz (SAV) hayızlı (adetli), lohusa ve cünübün Kur'an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur; "Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet,)

Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir: "Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur'an okumadan bir şey alıkoymazdı."

Bu hadislerden hareketle İslam âlimlerinin çoğunluğu, hayızlı (adetli) kadının Kur'an okuyamayacağı gibi Kur'an âyetlerini de yazamayacağını belirtmişlerdir.

Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur.

Kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler.

ÂDETLİ VEYA LOHUSA KADIN CAMİYE GİREBİLİR Mİ?

İslam âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre, kadınların âdet veya lohusalık hallerinde camiye girmeleri caiz değildir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA