Berat Kandili’nde adetliyken tespih çekilir mi, hangi dualar okunur? Adetli kadınlar camiye girebilir mi?

Peygamber Efendimiz (SAV) hayızlı (adetli), lohusa ve cünübün Kur'an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur; "Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet,)

Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir: "Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur'an okumadan bir şey alıkoymazdı."