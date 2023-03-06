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BERAT KANDİLİ İBADETLERİ! Berat gecesi namazı nasıl kılınır, niyet edilir? 3 Yasin okumak, ayet ve hadisler...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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BERAT KANDİLİ İBADETLERİ! Berat gecesi namazı nasıl kılınır, niyet edilir? 3 Yasin okumak, ayet ve hadisler...

"Berat gecesi namazı nasıl kılınır, niyet edilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için kutsal günlerden biri olan ve Şaban ayının 15'inci gününde idrak edilen Berat Kandili, 'temize çıkmak' anlamına geldiğinden çeşitli ibadet ve dualarla geçirilir. Peki, Berat gecesi namazı nasıl kılınır, niyet edilir? 3 Yasin okumak, ayet ve hadisler...

"Berat Kandili'nde hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Bu özel geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler Berat Kandili duası, namazı, ibadetleri ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Berat gecesi namazı nasıl kılınır, niyet edilir? 3 Yasin okumak, ayet ve hadisler...

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, AYRI BİR NAMAZI VAR MI?

Peygamber Efendimiz mübarek gecelerde bolca dua edilip ibadet edilmesini tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gecelere özel bir namazdan bahsetmemiştir. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimize tamamen indirildiği mübarek Berat Gecesinde ise af dilemek ve günahlardan arınmak için kişi tövbe edip nafile namazlar kılabilir.

Berat Kandili'nde Allah'tan af dileyip bağışlanmanın büyüklüğünü anlatan Peygamber Efendimiz: "Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar." buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ

Berat gecesi, duaların kabul edileceği, günahların bağışlanacağı müjdelenen mübarek bir gecedir. Bu sebeple müminler bolca dua edip Allah'tan af dilemek için Berat Kandili'nde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Peygamber Efendimiz de günahlardan arınmak ve bağışlanmak için Berat gecesinde yapılan ibadetlerin daha fazla mükâfatlandırılacağını söyleyip fırsatın değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Peki Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Rahmet ve icabet dolu olan Berat Kandilinde bolca Kur'an-ı Kerim ve Salavat-ı Şerife okumalı, zikir ve teşbih çekmeliyiz. Varsa kaza namazları kılmalı, kalbin derinliklerinden tövbe edilip Allah'a söz vermeliyiz.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Berat Kandilinde okunacak faziletli sureler vardır. Berat Kandilinde okunacak surelerden bazıları şöyledir:

1.İstiğfar

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir. (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed).

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

Peygamber Efendimiz bu gecede etmiş olduğu dualardan biri şöyledir:

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından hoşnutluğuna, senden yine sana sığınıyorum. Şanın yücedir. Seni gereği gibi övmekten acizim. Sen kendini övdüğün gibi yücesin."

Hz. Peygamber (a.s.), bu gecede tövbe edip bağışlanma dileyen müminlerin sayısının çokluğunu bir benzetmeyle Hz. Aişe validemize şu şekilde anlatmıştır:

"Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar."

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