BERAT KANDİLİ İBADETLERİ! Berat gecesi namazı nasıl kılınır, niyet edilir? 3 Yasin okumak, ayet ve hadisler...

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ

Berat gecesi, duaların kabul edileceği, günahların bağışlanacağı müjdelenen mübarek bir gecedir. Bu sebeple müminler bolca dua edip Allah'tan af dilemek için Berat Kandili'nde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Peygamber Efendimiz de günahlardan arınmak ve bağışlanmak için Berat gecesinde yapılan ibadetlerin daha fazla mükâfatlandırılacağını söyleyip fırsatın değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Peki Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Rahmet ve icabet dolu olan Berat Kandilinde bolca Kur'an-ı Kerim ve Salavat-ı Şerife okumalı, zikir ve teşbih çekmeliyiz. Varsa kaza namazları kılmalı, kalbin derinliklerinden tövbe edilip Allah'a söz vermeliyiz.