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Türkiye'nin Tac Mahal'i depremde dimdik ayakta kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Türkiye’nin Tac Mahal’i depremde dimdik ayakta kaldı

Malatya’da depremde çok sayıda tarihi ve kültürel yapı zarar görürken, Akçadağ ilçesinde bulunan ve halk arasında "Türkiye’nin Tac Mahal’i" olarak bilinen Şeyh Ali Kara Efendi Türbesi dimdik ayakta kaldı.

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