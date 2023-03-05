Bingöl’de deprem! AFAD açıkladı | 2023 son depremler listesi...

BİNGÖL'DE HASAR VAR MI?

Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Kurumlarımıza şu ana kadar gelen olumsuz bir haber yok. Rabbim afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.