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Bingöl'de deprem! AFAD açıkladı | 2023 son depremler listesi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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Bingöl’de deprem! AFAD açıkladı | 2023 son depremler listesi...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 23:59'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 23:59'da 4.1 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti.

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Genç (Bingöl)

Tarih:2023-03-04

Saat:23:59:40 TSİ

Enlem:38.528 N

Boylam:40.339 E

Derinlik:14.27 km

BİNGÖL'DE HASAR VAR MI?

Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Kurumlarımıza şu ana kadar gelen olumsuz bir haber yok. Rabbim afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

04-03-2023 23:59:40 38.528 40.339 14.27 MW 4.1 Genç (Bingöl)
04-03-2023 23:48:41 37.46 37.02 11.34 ML 2.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
04-03-2023 23:43:30 38.256 38.122 7.75 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
04-03-2023 23:37:31 37.603 37.366 7 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
04-03-2023 23:31:48 38.113 36.177 7.41 ML 1.7 Tufanbeyli (Adana)

04-03-2023 23:30:17 37.542 37.248 7 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
04-03-2023 23:24:18 38.091 37.239 7 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
04-03-2023 23:12:39 37.351 36.837 7 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
04-03-2023 23:10:11 38.187 38.628 7 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
04-03-2023 23:01:30 37.809 37.696 4.8 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman)

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