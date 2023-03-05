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Kayseri'de feci kaza! Yanan TIR'ın sürücüsünü polis kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Kayseri’de feci kaza! Yanan TIR’ın sürücüsünü polis kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çekiciyle çarpışan TIR yan yattıktan sonra alev aldı. Kazada sürücüler yaralanırken, TIR'ın üzerinde bulunan 3 otomobil yanarak hasar gördü.

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