04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?

Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023
ABONE OL
Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?

"Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hac kuralarının ne zaman çekileceği mart ayının gelmesiyle vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. 2023 hac kura tarihi, ön başvurularını yapan hacı adayları tarafından gündemde yer alıyor. Peki, Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?

"Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hac kurası ne zaman 2023 sorusu, 15 Şubat'ta yapılması planların kuranın ertelenmesiyle öne çıkan konulardan oldu. Peki, Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?

2023 HAC KURASI NE ZAMAN?

Diyanet'ten yapılan açıklamada "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Hac kura tarihleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

Kuraların çekilmesinin ardından hac kura sonuçları erişime açılacak. Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

HAC KURASINDA KATSAYI SİSTEMİ

Hacı adaylarınca merak edilen kura sistemi ise katsayıya dayanıyor. Başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen hacı adayları arasından bu sene başvuran bir kere, geçen sene başvuran 4 kere, 3 sene önce başvuran 9 kere kura hakkını elde etmiş oluyor.

Öte yandan, Türkiye'nin hacı adayı belirleme yöntemi ise başka ülkelerin hac yöneticilerince de öğrenilmek isteniyor.

Son 3 yılda korona virüs salgınından kaynaklı sıkıntıların yaşandığı hacca gidişler bu yıl sorunsuz gerçekleştirilecek. Toplamda 65 yaş üstü vatandaşlar dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

Ayrıca 2020 yılında çekilen kuralarda isimleri yer almasına rağmen salgından ve yaş kısıtlamasından kaynaklı hacca gidemeyenler, kuraya katılmadan hacca gidecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA