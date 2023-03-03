"Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hac kurası ne zaman 2023 sorusu, 15 Şubat'ta yapılması planların kuranın ertelenmesiyle öne çıkan konulardan oldu. Peki, Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?