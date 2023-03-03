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Meteorolojiden 2 bölge için toz taşınımı uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Meteorolojiden 2 bölge için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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