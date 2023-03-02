Berat Kandili ne zaman, hangi gün 2023? Berat Kandili'ne kaç gün kaldı? Diyanet Dini Günler Takvimi
2023 dini günler takvimi Diyanet tarafından yayımlandı. Müslüman alemi için mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oluyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan Berat gecesi bu sene ne zaman olacak sorularına yanıt buldu. Peki Berat Kandili'ne kaç gün kaldı? İşte, dini günler takvimi 2023
"Berat Kandili'ne kaç gün kaldı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Müslümanlar için ibadetle dolu geçecek mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak konusu oluyor. Peki, Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? İşte, konuya dair merak edilenler detaylar...
BERAT KANDİLİ 2023 NE ZAMAN?
Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. Bu yıl Berat Kandili 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ'NE KAÇ GÜN KALDI?
Berat Kandili'ne bugünden itibaren toplam 5 gün kaldı.
BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ
16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat (Berâet), Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.
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