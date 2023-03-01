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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: Kitabe ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: Kitabe ele geçirildi

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen kitabe ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

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