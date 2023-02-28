Usta oyuncu Kazım Akşar öldü mü? Kazım Akşar kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve rol aldığı diziler

KAZIM AKŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu.



1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmalara başladı.

Baykal, "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

USTA OYUNCUNUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Menajerimi Ara : Ali Bilgin - 2020 (konuk)

Mayıs Kraliçesi : Sencer Aytekin - 2015

Yağmurdan Kaçarken : Tayfun Güneyer - 2013 (Şerif)

Kaos Örümcek Ağı : Cem Gül - 2012 (Güvenlik Müsteşarı)

Küçük Hanımefendi : Özer Kızıltan - 2011-2012 (Numan)

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2010

Rüzgar : Nihat Durak - 2008 (Arif Ağa)

Gemilerde Talim Var : Ümit Efekan - 2007 (Kaptan)