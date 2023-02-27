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Gala Gölü Milli Parkı alevler içinde!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Gala Gölü Milli Parkı alevler içinde!

Onlarca farklı endemik kuş türüne ve onlarca deniz canlısına ev sahipliği yapan Gala Gölü Milli Parkı alevler içinde kaldı. Öğlen saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek dört bir yandan milli parkın etrafını sardı.

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