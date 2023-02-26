RÜYA TABİRLERİ DEPREM | Rüyada görmek ne anlama gelmektedir, Dini yorumu nedir? Depremde zarar görmemek iyi mi kötü mü?
Rüyada deprem görmek ne anlama geliyor sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Rüyalarımız psikolojik anlamlar taşıdığı gibi farklı şekillerde yorumlanarak işaret, uyarı ya da yol gösterici olarak da görülebilmektedir. Genel anlamda bela, musibet gibi anlamlar taşısada iyi olarak da yorumlanabilmektedir. İşte rüyada deprem görmenin ayrıntıları...
Rüya tabirleri sıklıkla merak ediliyor. Her inanın su kadar bir diğer ihtiyacı da uyumaktır. Her birimiz uyuduğumuz zaman rüyalar görür kimisini hatırlar kimisini hatırlamayız. Ama bazen gördüğümüz bir kısım rüyalar bizi derinden etkiler ve ne olduğunu anlamak isteriz. Rüyada en çok merak edilen konuların başında ise deprem geliyor. Peki rüyada deprem görmek ne demek? Rüyada deprem görmek iyi mi kötü mü?
RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada deprem görmek, çoğu kaynakta bela, musibet ve kötülük olarak yorumlanabilmektedir. Kişiler tarafından sıkça da aranan rüyada depremin dini tabiri de mevcuttur.
DİNİ YORUMU
654 yılında Basra'da dünyaya gelen, 729 yılında vefat eden ve rüya tabirciliğinde otorite olan İbn Sirin (Ebû Bekr Muhammed b. Sîrîn el-Basrî) rüyada deprem ve evin sallandığını görmeyi, depremin şiddetine bağlı olarak da rüya sahibinin sıkıntılar yaşayacağı şeklinde yorumlar.
RÜYA TABİRLERİ DEPREM
Tabir bakımından zelzele, yer sarsıntısı, sallanmak ve deprem aynı anlama gelir. Rüyada dünya genelinde büyük bir deprem olduğunu görmek, ülkeler arasında savaş çıkacağına yorumlanır. Bazen de rüyanızda deprem anını yaşamak, iş yaşamında sıkıntılar yaşanacak demektir. Kişinin rüyasında deprem olduğunu görmesi bir şehirden başka şehre göç etmeye işarettir. Rüyanızda depremi beklemek, hamile kadının çocuğunu düşürmesine, bir yerden bir yere göç etmeye işarettir. Rüyanızda yerin sarsılması sonucu deprem meydana geldiğini görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete delâlet eder.
Yerin sarsıldığını görmek hamile olan kadının çocuğunu düşürmesi, göç edilmesi ve rüya sahibinin başına gelecek olan bir musibete delalet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek, kişinin hayal kırıklığı yaşayacağına ve hayatında bazı sebeplere dayalı olarak acı çekeceğine de işaret eder.
BİNA ALTINDA KALMAK
Depremde binanın altında kaldığını ve göçüğün altından çıktığınızı görmek kişinin aynı şekilde gerçek zamanda da zorlukların altından tek başınıza kalkacağınızı ifade eder. Rüyada depremi gerçekmiş gibi yaşamak; Rüyada depremden zarar görmüş binanın altında insanların yaşadıklarını ve çıkamadıklarını görmek ise iş veya aşk hayatınızda karşılaşacağınız zorluklar olarak yorumlanmaktadır. Aniden bir deprem olması hayatınızın dönüm noktasında olduğunuzu ve bu noktada büyük sıkıntı ve problemlerle karşılaşacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Depremde evinin yıkıldığını görmek yine hayatınızda yaşayacağınız problemlerin yaklaştığına delalet etmektedir.
EVİN SALLANDIĞINI GÖRMEK
Rüyada evinizin sallandığını görmek: Bu rüyanın bazı iyimser yorumları da bulunmaktadır. Mesela rüyada deprem görmek, bazı kaynaklara göre hayatınızda olacak yeni bir yapılanma ve büyük bir değişiklik olarak da ifade edilmektedir. Hatta müjdeli bir habere delalet etmesi şeklinde de yorumları bulunur.
Yine bazı kaynaklarda deprem olmasını görmek iş hayatında yaşanacak canlılık ve hatta bereket olarak da tabir edilir. Depremden zarar görmek ülke ekonomisindeki büyümeden kaynaklı bireysel ekonominizin zarar göreceğine işarettir. Özetle rüyada deprem olduğunu görmek; keder, sıkıntı, problem, üzüntü olarak yorumlanabilir.
RÜYADA DEPREM GÖRMEK İYİ MİDİR?
Bazı tabirciler depremi hayırlı bir rüya olarak yorumlarlar. Rüyada deprem beklemek yahut deprem olması o bölgede iş hayatında ve geçimde meydana gelecek canlılığa, rüya sahibinin hayatı iyi idame ettireceğine ve iyi atılımlar yapacağına, para kazanacağına da işaret etmişlerdir.
Rüyada bir mahallede deprem olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet başkanının oraya geleceğine ve halka zulüm ile muamele edeceğine işarettir. Kıtlık hüküm süren bir yerde deprem olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Bağ ve bahçede deprem olması, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna işaret eder. Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde deprem olduğunu görmek, halk arasında çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder.
Haziran'da görülen deprem, şerli ve kötü insanların helakine işarettir. Temmuz ayı içinde deprem görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder. Ağustos ayında görülen deprem, o yere yönelecek bir düşmana işarettir. Deprem, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın deprem ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı ilahi felaketlerin geleceğine işarettir.
DEPREMDEN ZARAR GÖRMEMEK
Rüyada depremden kurtulmak, rüya sahibinin karşılaşacağı sıkıntı ve zorluklardan kendi çabasıyla kurtulmaya işaret eder. Başınıza gelecek her türlü belayı kendi çabanızla atlatacağınızı ifade eder.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RÜYA TABİRLERİ DEPREM | Rüyada görmek ne anlama gelmektedir, Dini yorumu nedir? Depremde zarar görmemek iyi mi kötü mü?
- MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?
- TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!
- Zamlı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? 25-26 Şubat Evde Bakım Parası yatan iller! e-Devlet sorgulama!
- Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...
- 100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?
- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama
- Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı
- Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi
- EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!
- ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...