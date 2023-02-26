RÜYA TABİRLERİ DEPREM | Rüyada görmek ne anlama gelmektedir, Dini yorumu nedir? Depremde zarar görmemek iyi mi kötü mü?

Rüya tabirleri sıklıkla merak ediliyor. Her inanın su kadar bir diğer ihtiyacı da uyumaktır. Her birimiz uyuduğumuz zaman rüyalar görür kimisini hatırlar kimisini hatırlamayız. Ama bazen gördüğümüz bir kısım rüyalar bizi derinden etkiler ve ne olduğunu anlamak isteriz. Rüyada en çok merak edilen konuların başında ise deprem geliyor. Peki rüyada deprem görmek ne demek? Rüyada deprem görmek iyi mi kötü mü?

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada deprem görmek, çoğu kaynakta bela, musibet ve kötülük olarak yorumlanabilmektedir. Kişiler tarafından sıkça da aranan rüyada depremin dini tabiri de mevcuttur.