Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon 200 bin öğretmen için "afet sonrası psikososyal destek" seminerleri başlattı

ÖĞRENCİ NAKİLLERİ DE DİKKATE ALINARAK TÜM ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

Seminerler, depremden etkilenen illerden başka illere öğrenci nakillerinin olduğu da dikkate alınarak, sadece deprem bölgesinde görevli öğretmenlerin değil, tüm öğretmenlerin faydalanacağı şekilde, ÖBA üzerinden yayınlanıyor.

Afet ve afete bağlı kriz ortamlarının yönetiminde, afet öncesi hazırlık sürecini ve afet sonrasını içerecek şekilde planlanan seminerlerde, "afet ve kriz yönetimi", "afetlerin kişi ve toplum üzerindeki etkileri", "afet sonrası ruh sağlığı", "yaş gruplarına göre çocuklarda görülen yas tepkileri", "okulda çocuğa yardım ve destek stratejileri", "riskten dayanıklılığa geçiş", "duygu düzenleme" ve "güven hissi" konuları yer alıyor.