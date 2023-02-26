AFAD ve Kandilli’den Balıkesir’de deprem açıklaması!

Balıkesir deprem son dakika haberi ile duyuruldu. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının ardından deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini aldı.

Kahramanmaraş depremi ardından İnönü - Havran merkezli deprem gündemdeki yerini aldı. İşte, 26 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Balıkesir deprem merkez üssü ve büyüklüğü.