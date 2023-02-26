AFAD ve Kandilli'den Balıkesir'de deprem açıklaması!
Kandilli ve AFAD, Balıkesir merkezli depremin meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir'in İnönü-Havran ilçesinde saat 09:29'da meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
Balıkesir deprem son dakika haberi ile duyuruldu. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının ardından deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini aldı.
Kahramanmaraş depremi ardından İnönü - Havran merkezli deprem gündemdeki yerini aldı. İşte, 26 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Balıkesir deprem merkez üssü ve büyüklüğü.
BALIKESİR'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Balıkesir'in İnönü-Havran ilçesinde saat 09:29'da meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yaşananan sarsıntı yerin 7.8 km derinliğinde kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?
- TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!
- 25-26 Şubat Evde Bakım Parası yatan iller! Zamlı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? e-Devlet sorgulama!
- Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...
- 100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?
- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama
- Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı
- Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi
- EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!
- ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...
- Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11'ler...ERTELEME MAÇLARI