26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri AFAD ve Kandilli'den Balıkesir'de deprem açıklaması!

AFAD ve Kandilli'den Balıkesir'de deprem açıklaması!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2023
ABONE OL
AFAD ve Kandilli’den Balıkesir’de deprem açıklaması!

Kandilli ve AFAD, Balıkesir merkezli depremin meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir'in İnönü-Havran ilçesinde saat 09:29'da meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Balıkesir deprem son dakika haberi ile duyuruldu. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının ardından deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini aldı.

Kahramanmaraş depremi ardından İnönü - Havran merkezli deprem gündemdeki yerini aldı. İşte, 26 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Balıkesir deprem merkez üssü ve büyüklüğü.

BALIKESİR'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in İnönü-Havran ilçesinde saat 09:29'da meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yaşananan sarsıntı yerin 7.8 km derinliğinde kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA