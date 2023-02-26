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Kahramanmaraş depremi sonrası Adana'da yeni tehlike kuraklık!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2023
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Kahramanmaraş depremi sonrası Adana’da yeni tehlike kuraklık!

Adana'da Kahramanmaraş depremi sonrası yeni bir tehlike ortaya çıktı. Adana'nın Kozan ilçesinde barajda su seviyesinin yüzde 28,1'e kadar düştüğü açıklandı.

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